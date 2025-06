Empoli tre concerti in una settimana | prima tappa a Fontanella con Donatella Alamprese

Empoli si trasforma in un palcoscenico vibrante con tre concerti imperdibili in una sola settimana, iniziando il 11 giugno a Fontanella con Donatella Alamprese. L’associazione Il Contrappunto anima la scena musicale tra Empoli e Firenze, regalando serate di grande valore artistico ogni mercoledì sera alle 21.15. Un appuntamento da segnare subito in calendario per vivere un’estate all’insegna della buona musica e dell’emozione condivisa, continuando fino al 6 agosto.

Empoli, 11 giugno 2025- Una settimana fitta di appuntamenti nel segno della musica, fra Empoli e Firenze. E' quella dell'associazione Il Contrappunto, pronta a offrire concerti da non perdere l' 11, il 12 e il 15 giugno. Prima tappa da segnare in agenda è quella che vede al centro " Musica nelle frazioni", cartellone a ingresso gratuito che, settimana dopo settimana, ogni mercoledì sera alle 21.15, proporrà fino al 6 agosto occasioni per stare insieme e per ascoltare buona musica. Parte del calendario di iniziative estive "Uno spettacolo d'estate – Empoli 2025" a cura del Comune di Empoli, "Musica nelle frazioni" è promossa da Il Contrappunto con il patrocinio del Comune di Empoli, il sostegno del Ministero della Cultura e con il supporto della Fondazione Il Cuore si scioglie.

