Emozioni al saggio di nuoto sincronizzato a Codigoro | Carlotta Amadei commuove tutti

Il saggio di nuoto sincronizzato a Codigoro ha regalato emozioni indimenticabili, ma la vera protagonista è stata Carlotta Amadei. A soli 12 anni, con grazia e passione, ha toccato il cuore di tutti interpretando "La Rondine" in memoria del padre. La sua commovente esibizione si è conclusa con un gesto che ha emozionato il pubblico, lasciando un segno profondo nella memoria di chi ha assistito a questa toccante esibizione.

Domenica scorsa si è tenuto il saggio di fine anno di nuoto sincronizzato presso la piscina comunale di Codigoro e, al di là della bravura espressa dalle giovani nuotatrici, rimarrà indelebile la prova di Carlotta Amadei di soli 12 anni. La giovane, scesa in acqua sulle note della canzone "La Rondine", interpretata da Angelina Mango, nel ricordo del padre, alla fine del proprio esercizio ha alzato il braccio destro al cielo salutando il proprio babbo che l’aveva lasciata quando Carlotta aveva solo tre anni. Molti dei presenti non sono riusciti a trattenere la commozione per una prova che oltre alla bravura ha ricordato la solitudine di una bimba rimasta orfana troppo presto e che non smette di pensare al papà Gianluca Amadei, che adesso forse la osserva da dove lei ha puntato il dito. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net