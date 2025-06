Emily Ratajkowski ha compiuto 34 anni e ha scelto una torta davvero particolare per festeggiare

Celebrare in modo unico e sorprendente. Per il suo 34° compleanno, Emily Ratajkowski ha scelto una torta audace, riflesso della sua personalità sicura e libera da stereotipi. Sempre protagonista di messaggi di empowerment e autenticità, la super modella londinese ha dimostrato ancora una volta che celebrare se stessi è il regalo più grande. E così, anche quest’anno, Emily ha dimostrato che la vera bellezza risiede nell’essere autentici e coraggiosi.

Emily Ratajkowski non ha mai avuto problemi con il proprio corpo né con il mostrarlo liberamente, da donna completamente libera da dogmi e stigmatizzazioni di sorta, e c’era da aspettarsi che, anche per il suo 34° compleanno, la super modella londinese riservasse agli invitati al suo birthday party e ai followers qualcosa di davvero particolare. Il 7 giugno è infatti stato il giorno del compleanno di “ Em Rata “, che però ha preferito festeggiare con un giorno di anticipo, organizzando una grande festa nel suo appartamento di New York; per l’occasione la modella e attrice ha indossato un top semitrasparente di Jean Paul Gaultier dal sapore anni ’90 e un pantalone coordinato con la stessa stampa, motivi patchwork, entrambi appartenenti alla linea Maille Femme di Gaultier. 🔗 Leggi su News.robadadonne.it © News.robadadonne.it - Emily Ratajkowski ha compiuto 34 anni, e ha scelto una torta davvero particolare per festeggiare

In questa notizia si parla di: emily - ratajkowski - davvero - particolare

Toner pad: tutto sul prodotto K-beauty che piace anche ad Emily Ratajkowski su cui investire adesso - Morbidi e pratici, i toner pad stanno conquistando il nostro beauty-case. Questi dischetti di cotone pre-imbevuti di attivi offrono un'alternativa moderna al classico tonico viso, garantendo un'intensa idratazione e rispondendo a specifiche problematiche cutanee.

Cosa riportano altre fonti

Emily Ratajkowski, per il compleanno una torta che riproduce il suo sedere. Scoppia la polemica; Katy Perry e socie di Blue Origin (cazziate da Emily Ratajkowski) sono davvero andate nello spazio? No, e se non ci avete capito niente vi spieghiamo perché. Ecco in cosa consisteva il “viaggio” e… alla fine forse ha ragione Emrata; Venezia 81, tra spacchi e trasparenze: chi è la più bella?.

L'assurda torta di Emily Ratajkowski: cosa ha fatto scoppiare la polemica - I social si sono scatenati dopo la pubblicazione di foto e video della festa di compleanno di Emily Ratajkowski: ecco perché la sua torta ha destato tanto clamore ...

Scandalo Ratajkowski! Per il compleanno una torta provocatoria che è andata virale - Emily Ratajkowski ha festeggiato i suoi 34 anni con una torta che ha lasciato tutti a bocca aperta.