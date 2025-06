emily ratajkowski festa di compleanno con torta a forma di lato b e look strepitoso

Emily Ratajkowski si conferma regina dell’audacia anche nel suo 34esimo compleanno, trasformando una festa casalinga in un’esplosione di stile e provocazione. La modella, da sempre icona di sensualità naturale, ha stupito tutti con una torta unica nel suo genere: una scultura di pan di spagna raffigurante il suo celebre lato B, diventata subito virale sul web. Un party che dimostra ancora una volta come Emily sappia farsi notare, lasciando il segno ovunque si trovi.

Se c’è qualcuno che sa come farsi notare, quel qualcuno è Emily Ratajkowski. La modella divenuta famosa anche grazie a una sensualità innata e mai celata, ha festeggiato il proprio 34esimo compleanno con una festa casalinga e intima, ma dal carattere decisamente irriverente. A diventare virale sul web è stata, in particolare, la torta. Non di certo un semplice dolce con panna e fragoline, ma una scultura di pan di spagna dedicata a un’ammirata parte del corpo della festeggiata. La torta di compleanno a forma di sedere. Ce ne vuole per rubare la scena alla carismatica Emily Ratajkowski eppure, stavolta, qualcosa ci è riuscito. 🔗 Leggi su Dilei.it