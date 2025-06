Emilia-Romagna a segno grazie al 10eLotto | a San Giovanni centrato un 6 da 10 mila euro

L’Emilia-Romagna si conferma terra fortunata nel mondo del gioco: tra vincite da capogiro e premi inaspettati, questa regione si distingue ancora una volta. La recente tripletta di vincite, tra cui un 6 da 10 mila euro a San Giovanni e un jackpot totale di 84 mila euro tra Carpineti e Pieve di Cento, testimonia il suo ruolo da protagonista. Scopriamo insieme le storie di queste straordinarie vittorie!

Emilia-Romagna a segno grazie al 10eLotto. Come riporta Agipronews, si festeggia con una tripletta da 84mila euro: a Carpineti, in provincia di Reggio Emilia, messo a segno un 9 Oro da 50 mila euro in via San Vitale, seguito dai 24 mila euro vinti a Pieve di Cento, in provincia di Bologna, con un. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Emilia-Romagna a segno grazie al 10eLotto: a San Giovanni centrato un "6" da 10 mila euro

In questa notizia si parla di: euro - emilia - segno - mila

Assicurazione auto, a Piacenza spesa media di 537 euro: al terzo posto in Emilia-Romagna - Ad aprile 2025, la spesa media per l'assicurazione auto a Piacenza si attesta a 537,32 euro, segnando un calo del 7,4% rispetto al semestre precedente.

Confronto con il Generale Vannacci ieri a Milano, davanti a parecchi rappresentanti di imprese, organizzato da The House Ambrosetti. Due ore di domande e risposte sul futuro del nostro Paese e dell’Europa: dalla difesa comune alla guerra in Ucraina, dai da Partecipa alla discussione

FORMULA 1 AWS GRAN PREMIO DEL MADE IN ITALY E DELL'EMILIA ROMAGNA AFFLUENZA RECORD PER IL GP: 242MILA TIFOSI Una festosa invasione di pista ha costituito l'atto conclusivo del Formula 1 AWS Gran Premio del Made in Italy e dell'Emili Partecipa alla discussione

Le notizie più recenti da fonti esterne

Emilia-Romagna a segno grazie al 10eLotto: a San Giovanni centrato un 6 da 10 mila euro; Rubano 366 forme di Parmigiano: condannati; Ausl, segno negativo non solo in Romagna: in regione deficit da oltre 197 milioni di euro.

Alluvione, l’Agenzia delle Entrate sostiene l’Emilia-Romagna, fondi per 127 mila euro - Ammontano a oltre 127 mila euro i fondi donati complessivamente dal ...