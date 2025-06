Emicrania al Poliambulatorio di Ostia Antica visite e consulenze gratuite

Se soffri di emicrania e desideri trovare sollievo o semplicemente conoscere meglio questa condizione, non perdere l’Open Day gratuito promosso dalla ASL Roma 3 e dalla Fondazione Onda ETS. Giovedì 19 giugno, presso il Poliambulatorio di Ostia Antica, potrai usufruire di visite neurologiche, consulenze mediche e ricevere materiale informativo utile per gestire al meglio questa patologia cronica che colpisce milioni di adulti. Approfitta di questa occasione per prendersi cura della tua salute!

Ostia – 11 giugno 2025 – La ASL Roma 3 aderisce all’Open Day dedicato all’emicrania promosso dalla?Fondazione Onda ETS che si svolge giovedì 19 giugno, dalle 8.30 alle 13, presso il Poliambulatorio di Ostia Antica, in Via della Saline 2. Saranno offerte visite neurologiche e consulenze mediche e verrà distribuito materiale informativo dal personale dell’azienda. L’emicrania è una patologia cronica che colpisce circa il 12% degli adulti in tutto il mondo, con una prevalenza tre volte maggiore nelle donne. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità è la terza malattia più frequente e la seconda più disabilitante, comportando dunque un altissimo costo umano, sociale ed economico. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Emicrania, al Poliambulatorio di Ostia Antica visite e consulenze gratuite.

Emicrania, al Poliambulatorio di Ostia Antica il 19/06 visite e consulenze gratuite - La ASL Roma 3 aderisce all’Open Day dedicato all’emicrania promosso dalla Fondazione Onda ETS che si svolge giovedì 19 giugno, dalle 8.