La Lega accelera sulla trasparenza stradale con un nuovo emendamento al Decreto infrastrutture: i Comuni dovranno comunicare formalmente tutti gli autovelox presenti sul loro territorio. In assenza di tali dati, i dispositivi non potranno essere attivi, garantendo una gestione più chiara e corretta della sicurezza sulle strade. Un passo importante per rispondere alle richieste del ministero e migliorare la tutela degli automobilisti.

La Lega ha presentato un emendamento al Decreto infrastrutture affinché i Comuni comunichino formalmente tutti gli autovelox presenti nel proprio territorio. In mancanza di informazioni, i dispositivi non potranno entrare in funzione. È un passaggio dovuto, per ottenere dati precisi che il ministero di Matteo Salvini sta chiedendo da tempo senza ottenere risposte esaustive. Così una nota della Lega. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Emendamento della Lega per il censimento degli autovelox

