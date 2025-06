Emendamento della Lega per il censimento degli autovelox

La Lega si impegna a rendere le strade italiane più sicure con un emendamento al Decreto infrastrutture: tutti gli autovelox devono essere comunicati ufficialmente dai Comuni, altrimenti non potranno essere attivi. Una mossa decisiva per ottenere dati affidabili, richiesta da tempo dal ministero di Salvini. La trasparenza e la sicurezza al centro di questa iniziativa, che promette di cambiare il modo in cui monitoriamo e tuteliamo le nostre strade.

La Lega ha presentato un emendamento al Decreto infrastrutture affinché i Comuni comunichino formalmente tutti gli autovelox presenti nel proprio territorio. In mancanza di informazioni, i dispositivi non potranno entrare in funzione. È un passaggio dovuto, per ottenere dati precisi che il ministero di Matteo Salvini sta chiedendo da tempo senza ottenere risposte esaustive. Così una nota della Lega.

