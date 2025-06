Elon Musk chiede scusa a Trump | Mi pento per alcuni post

Elon Musk, noto innovatore e imprenditore, sorprende ancora una volta facendo marcia indietro dopo giorni di scambi accesi su X. In un gesto di umiltà , il CEO di Tesla si scusa pubblicamente con Donald Trump, riconoscendo di aver esagerato in alcuni dei suoi messaggi recenti. La tensione tra i due, esplosa mercoledì scorso, aveva attirato l'attenzione di tutti. Ora, Musk dimostra che anche le stelle più brillanti possono ammettere i propri errori e cercare la riconciliazione.

Elon Musk fa marcia indietro e chiede scusa a Donald Trump per gli attacchi della settimana scorsa. Dopo giorni di scontri pubblici su X, il miliardario ha ammesso di aver esagerato con alcuni suoi messaggi rivolti al presidente. «Mi pento per alcuni dei miei post su @realDonaldTrump della scorsa settimana. Sono andati troppo oltre», ha scritto mercoledì il ceo di Tesla. La tensione tra i due era iniziata mercoledì scorso, quando Musk aveva criticato duramente la nuova legge fiscale definendola un « disgustoso abominio ». Nei giorni successivi, l’ex capo del Doge era arrivato ad accusare Trump di essere nei file di Jeffrey Epstein, minacciando che la verità sarebbe venuta fuori, e aveva sostenuto il post di un utente che proponeva la messa in stato d’accusa del presidente. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Elon Musk chiede scusa a Trump: «Mi pento per alcuni post»

In questa notizia si parla di: alcuni - musk - elon - chiede

Musk, il mea culpa sulle critiche a Trump: «Sono andato troppo oltre, mi pento di alcuni dei miei post» - Elon Musk, di fronte alle polemiche, fa un passo indietro e ammette: alcune sue critiche a Trump sono andate troppo oltre.

Nessun colloquio e nessun chiarimento tra Donald Trump ed Elon Musk all’indomani dello scontro frontale. I funzionari della Casa Bianca avevano programmato un colloquio telefonico in giornata tra il presidente americano e il miliardario, ma Trump non ha n Partecipa alla discussione

Starlink, la società di Elon Musk, afferma che l'introduzione di internet veloce in Italia è ostacolata da Telecom Italia Partecipa alla discussione

Ne parlano su altre fonti

Elon Musk chiede scusa a Trump: «Mi pento per alcuni post»; Tutti i guai di Elon Musk, che ora chiede ai dipendenti Tesla: non vendete azioni; Elon Musk chiede ai dipendenti federali un resoconto sulle attività settimanali. Le agenzie dicono di non rispondere.

Elon Musk chiede scusa a Trump: «Mi pento per alcuni post» - Dopo giorni di scontri pubblici su X, il miliardario ha ammesso di aver esagerato con alcuni suoi ...

Musk, il mea culpa sulle critiche a Trump: «Sono andato troppo oltre, mi pento di alcuni dei miei post» - Il magnate fa il suo mea culpa per le critiche rivolte al presidente Usa la scorsa settimana.