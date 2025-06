Elogio della diversità | una giornata dedicata alla condivisione all' Orto botanico di Viterbo

Prepariamoci a celebrare la ricchezza delle differenze in un evento speciale: "Elogio della diversità" all'Orto botanico di Viterbo, il 12 giugno. Una giornata di condivisione, intercultura e rispetto per le diversità linguistiche e biologiche, in vista della Giornata mondiale del rifugiato. Promosso da enti e associazioni impegnate nel promuovere inclusione e tutela, questo appuntamento invita tutti noi a scoprire il valore unico di ogni cultura e specie. Un'occasione imperdibile per aprire il cuore alla diversità!

Giovedì 12 giugno, presso l'Orto botanico "Angelo Rambelli" di Viterbo, si tiene "Elogio della diversità", una giornata dedicata all'intercultura e alla condivisione delle diversità linguistiche e biologiche in occasione della Giornata mondiale del rifugiato (20 giugno). L'evento, promosso da. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it © Viterbotoday.it - "Elogio della diversità": una giornata dedicata alla condivisione all'Orto botanico di Viterbo

In questa notizia si parla di: diversità - giornata - elogio - dedicata

Su questo argomento da altre fonti

Elogio della diversità: una giornata dedicata alla condivisione all'Orto botanico di Viterbo; Elogio alla diversità fa il bis; «Elogio della diversità. Viaggio negli ecosistemi italiani»: la mostra a Roma.