Elogio della diversità | una giornata dedicata alla condivisione all' Orto botanico di Viterbo

Il giovedì 12 giugno, presso l'Orto Botanico "Angelo Rambelli" di Viterbo, si svolge "Elogio della Diversità", un evento vibrante dedicato alla celebrazione dell'intercultura e della biodiversità. In occasione della Giornata mondiale del rifugiato, questa giornata unica invita tutti a valorizzare le differenze linguistiche e biologiche come risorsa preziosa per il nostro patrimonio globale. Un'opportunità imperdibile per condividere, imparare e crescere insieme, rafforzando il messaggio che la diversità è la nostra forza.

