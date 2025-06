Elodie arriva allo Stadio Maradona di Napoli con The Stadium Show

Preparati a vivere un evento storico: Elodie conquista il palco dello Stadio Diego Armando Maradona di Napoli con il suo incredibile “The Stadium Show”. La star romana sarà la prima donna a esibirsi in questo iconico impianto di Fuorigatta, portando energia, musica e emozioni senza precedenti. L’appuntamento è per giovedì 12 giugno, un concerto imperdibile prodotto da Vivo Concerti. Un’esperienza che resterà impressa nella memoria di tutti, perché la musica di Elodie apre nuove strade e rompe barriere.

Con "The Stadium Show", Elodie sarà la prima artista donna ad esibirsi allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli. L'appuntamento con "Elodie The Stadium Show" nell'impianto di Fuorigrotta è per giovedì 12 giugno. Il live, prodotto e organizzato da Vivo Concerti, si sviluppa

Elodie prima artista donna a esibirsi al Maradona: arriva l'attesissimo concerto - Elodie, protagonista indiscussa della scena musicale italiana, conquista un nuovo traguardo diventando la prima artista donna a salire sul palco dello stadio Maradona di Napoli.

#Elodie ha infiammato Milano, allo Stadio San Siro, per la prima delle due date evento del suo "Elodie The Stadium Show", prodotto e organizzato da Vivo Concerti. Il prossimo 12 giugno sarà allo Stadio Maradona di Napoli, prima donna ad esibirsi su questo Partecipa alla discussione

? Milano, 10 giu. (askanews) - Elodie ha infiammato Milano, allo Stadio San Siro, per la prima delle due date evento del suo "Elodie The Stadium Show", prodotto e organizzato da Vivo Concerti. Il prossimo 12 giugno sarà allo Stadio Maradona di Napoli, pri Partecipa alla discussione

Elodie al Maradona, The Stadium Show illumina Fuorigrotta - L'appuntamento con "Elodie The Stadium Show" nell'impianto di Fuorigrotta è per giovedì 12 giugno.

Elodie ha infiammato San Siro: non farà fatica nemmeno a Napoli - Ipnotica, dagli occhi penetranti, Elodie ha illuminato il palco dello stadio Meazza con l'allure che da sempre la caratterizza ...