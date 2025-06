Elkann in visita alla Continassa prima della partenza della Juve per il Mondiale! Il retroscena del suo incontro con la squadra | da quelle parole alla cravatta…

Un tocco di classe e determinazione: John Elkann, prima della partenza della Juventus per il Mondiale per Club, ha fatto visita alla Continassa, lasciando un segnale forte alla squadra. Tra retroscena e parole di incoraggiamento, il patron di Exor ha anche svelato il significato della sua cravatta, simbolo di impegno e rispetto. Un incontro che rafforza la volontà di affrontare questa sfida con serietà e ambizione, consolidando il legame tra leadership e squadra.

Elkann in visita alla Continassa: i retroscena dell’incontro con la Juve prima della partenza per il Mondiale per Club. Massima attenzione al prossimo Mondiale per Club. Lo ha ribadito John Elkann, che durante la visita alla Continassa ha anche spiegato alla squadra il significato della cravatta che indossava. Il numero uno di Exor, come riportato da Sky, ha chiesto un approccio serio e determinato e non una Juve “rilassata”. Il segnale è chiaro: servono motivazione, concentrazione e ambizione per onorare un torneo internazionale prestigioso. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Elkann in visita alla Continassa prima della partenza della Juve per il Mondiale! Il retroscena del suo incontro con la squadra: da quelle parole alla cravatta…

