Elizabeth Hurley si spoglia a 60 anni chi è il fotografo che l’ha immortalata

Elizabeth Hurley sorprende tutti i suoi fan con un sensazionale scatto nuda in un prato per celebrare i suoi 60 anni, irradiando bellezza e fiducia. Ma il vero mistero è: chi ha immortalato questa icona di eleganza e sensualità ? Tra le voci, si fa strada l’ipotesi di Billy Ray Cyrus, il celebre cantante country, con cui l’attrice avrebbe un legame speciale. Scopriamo insieme l’identità del fotografo e il motivo di questa audace celebrazione.

Altro che crisi di mezza etĂ : Elizabeth Hurley compie 60 anni e festeggia nuda in un prato, radiosa e innamorata. L’attrice britannica ha pubblicato uno scatto completamente senza veli – o quasi – per celebrare il traguardo piĂą hot della sua vita. E tra le pieghe del post, un dettaglio ha fatto impazzire i fan: chi ha scattato la foto? In molti scommettono su Billy Ray Cyrus, il cantante country (ed ex papĂ di Miley) con cui l’attrice sta vivendo una travolgente storia d’amore. Elizabeth Hurley si spoglia a 60 anni. La foto, condivisa su Instagram, mostra Elizabeth Hurley seduta su un prato, con le gambe piegate e le braccia a coprire con eleganza quel che basta. 🔗 Leggi su Dilei.it