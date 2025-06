Elizabeth Hurley posa senza veli per i suoi 60 anni | Sono innamorata

Elizabeth Hurley celebra i suoi 60 anni con un gesto audace e carico di significato: una foto senza veli in un prato, il viso raggiante e un sorriso che conquista. Un modo per sottolineare la sua personalità forte e libera, e per condividere con il mondo il suo spirito giovane e intraprendente. Un traguardo importante che Elizabeth ha deciso di festeggiare così, ricordandoci che l’età è solo un numero e che la vera bellezza resiste nel cuore.

Una foto senza veli in un prato, il viso raggiante e un sorriso radioso: Elizabeth Hurley ha voluto festeggiare così i suoi 60 anni, con uno scatto che riflette la sua personalità fuori dagli schemi. Elizabeth Hurley compie 60 anni: la foto nuda nel prato. «Buon compleanno a me! Quest’anno è già stato un anno da favola », ha scritto l’attrice a commento della foto, elencando i traguardi toccati: 30 anni di collaborazione con Estée Lauder Companies e come ambasciatrice Globale della campagna contro il cancro al seno del brand, e il 20esimo anniversario di Elizabeth Hurley Beach, il suo marchio di moda mare. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Elizabeth Hurley posa senza veli per i suoi 60 anni: «Sono innamorata»

