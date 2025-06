elizabeth hurley festeggia i 60 anni spogliandosi completamente nuda

Elizabeth Hurley ha sorpreso tutti nel giorno del suo 60° compleanno, condividendo un'immagine audace e naturale che celebra la sua bellezza senza tempo. L'attrice ha scelto di mostrare il suo corpo in tutta sincerità, trasmettendo un messaggio di fiducia e accettazione a fans e follower. Un gesto che rinnova il suo status di icona di eleganza e autenticità. In questo modo, Elizabeth dimostra che l’età è solo un numero, e il vero fascino risiede nella libertà di essere sé stessi.

L'attrice ha festeggiato il traguardo mostrando apertamente il suo corpo ancora perfettamente in forma nonostante l'avanzare dell'età Elizabeth Hurley ha celebrato il suo 60° compleanno in un modo molto particolare, che farà sicuramente contenti tutti i suoi followers. Celebrando il proprio corpo e la propria forma fisica, nonostante l'avanzare dell'età, l'attrice ha postato uno scatto che la ritrae completamente nuda su un prato, con le braccia avvolte attorno al petto. "Buon compleanno a me! Quest'anno è già stato una corsa sfrenata: il mio 30° anno di lavoro con Estée Lauder Companies, il mio 30° anno come ambasciatrice globale della campagna contro il cancro al seno di @esteelaudercompanies, il 20° anniversario di @elizabethhurleybeach e.