Elisabetta Cocciaretto batte Pera a ‘s-Hertogenbosch e va ai quarti

Elisabetta Cocciaretto, dopo oltre quattro mesi, torna a vincere due partite di fila in uno stesso torneo. Lo fa a ‘s-Hertogenbosch, dove raggiunge i quarti di finale del locale WTA 250 superando l’americana Bernarda Pera (nata a ZaraZadar, ma negli States dal 2010) per 6-1 7-6(4). Nei quarti ora una tra l’olandese Suzan Lamens e l’americana Ann Li, che saranno in campo domani. Il primo set inizia subito con un game lungo, lottato, ma già importante, perché Cocciaretto, alla seconda palla break, riesce a portarlo a casa con annesso break. Il lancio della situazione è quello buono, perché la marchigiana riesce a sfruttare una certa incostanza da parte della sua avversaria per salire anche sul 3-0 e poi 4-0. 🔗 Leggi su Oasport.it