elisa isoardi su rai 1 conduce bar centrale quando inizia e quale programma sostituisce

C’è un nuovo indirizzo dove fermarsi per il sabato pomeriggio, e non è su una mappa: si chiama Bar Centrale e lo conduce Elisa Isoardi, volto amatissimo della Rai, pronta a servire storie di provincia e racconti di vita vera con il suo inconfondibile garbo. Dopo anni di viaggi e tappe tra campagne e borghi italiani con Linea Verde, la conduttrice si ferma – ma solo in senso geografico – per prendere le redini di un nuovo people show che promette emozioni, verità e quella buona dose di umanità che in tv, ultimamente, manca un po’. Elisa Isoardi su Rai 1 conduce Bar Centrale. Un nuovo sabato pomeriggio prende forma su Rai 1 e ha il volto familiare e rassicurante di Elisa Isoardi. 🔗 Leggi su Dilei.it