elia sammartin conquista il podio al mondiale supermoto in germania

Gara da manuale per Elia Sammartin pilota del Bikers Racing Team di Gatteo, terzo assoluto e podio alla terza prova del campionato mondiale supermoto disputata in Germania sul circuito cittadino di Saint Wendel. Pubblico delle grandi occasioni con circa 20.000 presenze. Racconta Fabio Mandelli patron del Bikers Racing Team: "Il podio lo avevamo già a tiro a Tramatza nel Gpdi Sardegna, ma per un problema ci è sfuggito. Conquistare il terzo posto dopo solo tre gare di mondiale con una moto nuova da sviluppare da zero unica 2025 in pista, un pilota nuovo arrivato solo a inizio stagione, è eccezionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it