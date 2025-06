Elezioni Sant’Elpidio a Mare | sta per nascere la giunta Calcinari

Sant’Elpidio a Mare si avvicina a una svolta decisiva con la nascita della giunta Calcinari. Mentre si attende la proclamazione del nuovo sindaco e il passaggio di consegne dalla Commissaria Straordinaria, Alessandra De Notaristefani, il futuro assetto del consiglio comunale prende forma. Se le performance elettorali guideranno le scelte, Calcinari potrebbe inaugurare una nuova era di cambiamenti e prospettive innovative per la città.

Sant'Elpidio a Mare (Fermo), 11 giugno 2025 – I n attesa della proclamazione del nuovo sindaco, Gionata Calcinari e del passaggio di consegne (oggi?) dalla Commissaria Straordinaria, Alessandra De Notaristefani di Vastogirardi che ha retto il Comune nell'ultimo anno, è tempo dell'inevitabile totogiunta e di capire come potrebbe cambiare l'assetto del nuovo consiglio comunale. Dovesse decidere in base alle perfomances elettorali, Calcinari non potrà non tenere conto dell'exploit di Francesco Tofoni (Noi Moderati) che con 265 preferenze è il più votato in assoluto degli oltre 300 candidati consiglieri.