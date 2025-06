Elezioni Casagit nel Lazio il commento di Pluralismo e Libertà

Le recenti elezioni Casagit nel Lazio segnano un traguardo importante per il gruppo “Casagit per Te”, con tutti e 13 i candidati eletti e tra i più votati. Un risultato che rafforza il valore del pluralismo e della libertà di scelta nel settore sanitario, sottolineando l’impegno di Pluralismo e Libertà nel promuovere un’idea di rappresentanza inclusiva e partecipativa. Questo successo testimonia come la voce dei professionisti possa fare la differenza nel panorama della salute e del sindacalismo.

ROMA – "Salutiamo con soddisfazione e orgoglio il successo elettorale nel Lazio dei candidati del gruppo "Casagit per Te", che si sono imposti con forza alle elezioni per il rinnovo dell'assemblea di Casagit Salute". E' quanto dichiara il Coordinamento nazionale di Pluralismo e Libertà, componente sindacale presente in Fnsi, Stampa Romana, Inpgi e Casagit. "Tutti e 13 i candidati della lista sono stati eletti, risultando tra i più votati. Un risultato netto che sancisce la fiducia dei colleghi nella proposta di rinnovamento e trasparenza portata avanti dai candidati, in continuità con un impegno concreto per una gestione più moderna, equa e vicina alle esigenze reali della categoria.

