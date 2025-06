Elezioni 2027 in Sicilia | FI apre a Cateno De Luca centrosinistra in panne Se ne parla a Testa a Testa

Le elezioni del 2027 in Sicilia si avvicinano, e il panorama politico si fa sempre più acceso. A Testa a Testa su Sicilia on Demand, il confronto tra Stefano Pellegrino e Antonio De Luca svela tensioni e sfide tra centrodestra e centrosinistra. In un clima di incertezza, si analizzano i punti di forza e le criticità della regione, con uno sguardo ai prossimi passi che potrebbero cambiare il volto dell'isola. Un dibattito che mette in luce le ambizioni e le difficoltà di questa terra complessa e affascinante.

“Il Governo Schifani al giro di boa”: è il titolo della puntata di Testa a Testa, il talk di approfondimento politico di Sicilia on Demand. Un confronto serrato, condotto dal giornalista Gaetano Mineo, tra due voci opposte dell’Assemblea Regionale Siciliana: Stefano Pellegrino, capogruppo di Forza Italia, e Antonio De Luca, leader del Movimento Cinque Stelle. Un bilancio a due facce: tra numeri positivi e disagio sociale. da six, Stefano Pellegrino, Gaetano Mineo e Antonio De Luca Pellegrino esordisce con un bilancio della Regione Siciliana ottimista: Siamo soddisfatti, anzi, abbiamo superato le aspettative. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Elezioni 2027 in Sicilia: FI apre a Cateno De Luca, centrosinistra in panne. Se ne parla a “Testa a Testa”

In questa notizia si parla di: testa - sicilia - luca - elezioni

Luca Sbardella (@luca_sbardella) Partecipa alla discussione

Se ne parla anche su altri siti

Province, Cateno De Luca risponde a Fratelli d'Italia: Io e Sud Chiama Nord faremo strade diverse CLICCA PER IL VIDEO; Suppletive, il commento di Cateno De Luca: Dalla Sicilia alla Brianza a testa alta, terzi in poco tempo; Cateno De Luca sfiora solo il 2%: Dalla Sicilia alla Brianza a testa alta.

Elezioni regionali Sicilia, risultati in diretta – Vince centrodestra con Schifani. Secondo De Luca a -15 punti. Testa a testa Pd-M5s - Dato invertito per De Luca avrebbe ottenuto il 4,6% in più dei voti del suo movimento (18%).