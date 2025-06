Elena vittima di una società malata Nuove leggi contro i femminicidi usciamo dalla grotta del maschilismo

essere ridotto a un semplice complemento o oggetto di possesso. È urgente un cambiamento culturale profondo, accompagnato da nuove leggi che contrastino efficacemente i femminicidi. Solo così possiamo sperare di uscire dalla grotta del maschilismo e costruire una società più giusta e rispettosa per tutti, dove la dignità femminile sia finalmente riconosciuta e tutelata.

Cene. Sono parole che non possono lasciare indifferenti quelle che don Primo Moioli ha pronunciato durante l’omelia dei funerali di Elena Belloli, uccisa dal marito Rubens Bertocchi giovedì scorso nel loro appartamento di via Fanti 43 a Cene. “Elena – ha detto il parroco ai fedeli, assiepati in una parrocchiale gremita – è l’ennesima vittima di una società malata. Una società che deve riscoprire il ruolo della donna”. Un ruolo che “non può essere marginale”, “subordinato a quello dell’uomo”. Il parroco ha definito i femminicidi “una piaga” da estirpare. “Bisogna uscire dalla grotta di questo oscuro maschilismo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it