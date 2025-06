Elena D' Amario e Alessandra Mastronardi incantano Noto cantando a sorpresa per strada

Elena D’Amario e Alessandra Mastronardi sorprendono i passanti incantando con una performance improvvisata nel cuore di Siracusa. La ballerina e l’attrice, unite dalla passione per l’arte, hanno regalato un momento magico alla città siciliana, dimostrando come talento e spontaneità possano trasformare un giorno qualunque in un ricordo indimenticabile. È questa la forza dell’arte: sorprendere e coinvolgere, lasciando tutti senza parole.

La ballerina e l'attrice si trovavano insieme a un evento nella splendida città siciliana in provincia di Siracusa.

Alessandra Celentano: “Finale di Amici? Mi manca molto Chiara. Elena D’Amario è stata brava e giusta” | Esclusiva - Alessandra Celentano si avvicina alla finale di Amici 24 con grandi emozioni. Ieri sera, ha partecipato all'anteprima del film "Nero" di Giovanni Esposito al Barberini di Roma.

Elena D'Amario, ballerina professionista e giudice del programma Amici di Maria De Filippi, e l'attrice Alessandra Mastronardi, cantano e ballano in piazza Municipio a Noto #noto #Sicilia #vip #notodavivere Partecipa alla discussione

Elena D'Amario, ballerina e coreografa italiana. È stata ballerina della Parsons Dance Company, notata da David Parsons a seguito della partecipazione della ballerina alla nona edizione del talent show Amici di Maria De Filippi. Partecipa alla discussione

