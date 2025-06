Elena Belloli e Rubens Bertocchi riuniti nel funerale | lei vittima lui assassino Moglie e madre martire laica di un orrore diabolico

In un giorno funebre carico di dolore e incredulità, la comunità di Cene si riunisce per rendere omaggio a Elena Belloli e Rubens Bertocchi, vittima e carnefice di un episodio che ha scosso profondamente il cuore seriano. La chiesa gremita testimonia la forza del lutto e della speranza, mentre si cerca di fare luce su una tragedia che ha lasciato tutti senza parole. Un ultimo saluto a un amore spezzato e a una vita tragicamente mutata.

Cene (Bergamo) – Parrocchia di Cene. È il giorno dei funerali di Rubens Bertocchi e Elena Belloli, marito e moglie: lui giovedì scorso l'ha uccisa sparandole con una pistola regolarmente detenuta. Poi si è tolto la vita. La comunità, ancora attonita (è trascorsa una settimana dal dramma che ha sconvolto il paese seriano) si ritrova per tributare l'ultimo saluto. La chiesa è gremita. Il feretro dell'uomo è già all'interno. Si recita il rosario.