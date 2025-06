Effetto Venezia 2025 in piazza del Luogo Pio Patty Pravo ed Eugenio Finardi | ecco i primi ospiti

Effetto Venezia 2025 si prepara a lasciare il segno, portando sul palco di Piazza del Luogo Pio artisti straordinari come Patty Pravo, Eugenio Finardi e Gino Cecchettin. La 40ª edizione, intitolata "Creativa - Quello che le donne ci dicono", promette emozioni uniche dal 30 luglio al 3 agosto. Restate sintonizzati: altri ospiti di grande calibro saranno annunciati nelle prossime settimane per rendere questa manifestazione indimenticabile.

