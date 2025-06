Educazione e affettività | ad Albignasego fa tappa il progetto Echo

Ad Albignasego, l’educazione e l’affettività si intrecciano in un percorso di consapevolezza con il progetto ECHO. Ascolta. Rifletti. Rispetta. Un’iniziativa itinerante che coinvolge le giovani generazioni, affrontando temi fondamentali come l’affettività, l’educazione di genere, il rispetto e il dialogo. Un’occasione unica per rafforzare valori e promuovere un futuro più inclusivo e rispettoso, perché la crescita parte dall’ascolto e dalla comprensione.

Albignasego si unisce al coro della consapevolezza. Fa tappa anche qui "ECHO. Ascolta. Rifletti. Rispetta", il progetto itinerante che parla al cuore (e alla testa) delle giovani generazioni, affrontando temi cruciali come l'affettività, l'educazione di genere, il rispetto e il dialogo.

