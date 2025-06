Educare è diventato impossibile Vittorino Andreoli | I nostri ragazzi vivono in un eterno presente senza futuro sono degli orfani emotivi

In un mondo in continuo cambiamento, Vittorino Andreoli lancia un allarme: educare è diventato quasi impossibile. I nostri giovani, ormai orfani emotivi, si muovono in un eterno presente privo di prospettive future, rendendo difficile instaurare relazioni autentiche e significative. Nel suo libro "L'Educazione (im)possibile - orientarsi in una società senza padri", Andreoli ci invita a riflettere sul ruolo fondamentale dell'empatia e della connessione umana per costruire un futuro più consapevole e sostenibile.

"Educare non significa trasmettere informazioni, ma costruire relazioni autentiche". Con queste parole Vittorino Andreoli, psichiatra e membro della New York Academy of Sciences, torna a interrogarsi sul ruolo cruciale dell'educazione nel suo libro "L'Educazione (im)possibile - orientarsi in una società senza padri". L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

