Ecuador | col Perù basta lo 0-0 per andare ai Mondiali L' Argentina pareggia | panchina per Lautaro

L’Ecuador conquista il biglietto per i Mondiali con un pareggio, grazie al 0-0 contro il Perù. La Tricolor accede per la quinta volta alla fase finale, mentre in Argentina l’1-1 con la Colombia ferma l’Albiceleste, ora a rischio qualificazione. L’Uruguay, invece, è quasi sicuro del passaggio, con un solo punto ancora da conquistare. La corsa alle qualificazioni entra nel vivo, regalando emozioni e sorprese ad ogni gara.

Quinta partecipazione alla fase finale per la Tricolor. Albiceleste fermata sull'1-1 a Buenos Aires dalla Colombia, che però ora rischia. All'Uruguay manca solo un punto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Ecuador: col Perù basta lo 0-0 per andare ai Mondiali. L'Argentina pareggia: panchina per Lautaro

Mundialido: Ecuador 3-2, Perù batte il Bangladesh e Miss Alina eletta a La Rustica - ...moltitudine di appassionati. Con il Perù che ha trionfato sul Bangladesh, l'evento ha offerto emozioni e colpi di scena.

