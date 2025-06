Ecosistemi culturali al Sud bando delle fondazioni Cdp e Con il Sud | 2,2 milioni di euro a 5 progetti

Potenziare i territori del Sud Italia attraverso progetti innovativi e inclusivi. Con un finanziamento di 22 milioni di euro destinato a cinque iniziative, il bando Ecosistemi Culturali al Sud promuove accessibilità, rigenerazione urbana e supporto sociale. Questi interventi rappresentano un passo fondamentale per valorizzare il patrimonio culturale e migliorare la qualità di vita delle comunità locali. La sfida è creare un impatto duraturo e sostenibile, ecco come si realizza.

Accessibilità culturale, rigenerazione di spazi pubblici e inserimento socio-lavorativo di persone in condizioni di fragilità: sono questi i temi chiave che accomunano i cinque progetti selezionati con il bando Ecosistemi culturali al Sud Italia, promosso da Fondazione Cdp e Fondazione Con il Sud, e rivolto alle regioni del Mezzogiorno. Lanciato a luglio 2024 con una dotazione complessiva di 2,2 milioni di euro, il bando è nato per valorizzare e rendere pienamente fruibili le ricchezze artistiche, paesaggistiche e culturali del Sud Italia, attraverso la creazione di partenariati stabili e duraturi in luoghi dal forte valore storico, artistico e sociale.