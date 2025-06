Ecg in tempo reale dall' ambulanza | nuova tecnologia attiva all' Asl di Salerno

Una rivoluzione nel pronto soccorso avviata dall'ASL di Salerno: grazie a una nuova tecnologia, i cardiologi possono consultare in tempo reale gli ECG dei pazienti in ambulanza, accelerando diagnosi e interventi salva-vita. Questa innovazione nel Dipartimento delle reti tempo-dipendenti rappresenta un passo avanti cruciale per garantire cure tempestive ed efficaci. Un progresso che mette la salute al primo posto, riducendo i tempi di risposta e migliorando le possibilità di sopravvivenza.

All’Asl Salerno è attivo un nuovo sistema tecnologico che consente ai cardiologi di consultare in tempo reale gli elettrocardiogrammi (ECG) dei pazienti colpiti da infarto, direttamente durante il trasporto in ambulanza. La novità riguarda il Dipartimento delle reti tempo-dipendenti dell’Azienda. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Ecg in tempo reale dall'ambulanza: nuova tecnologia attiva all'Asl di Salerno

