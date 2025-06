Ecg da remoto ed in tempo reale direttamente dall’ambulanza nuove tecnoligie all’Asl Salerno

Grazie all’innovativa tecnologia implementata dall’ASL Salerno, gli operatori sanitari possono ora monitorare e analizzare gli ECG dei pazienti in tempo reale, direttamente dall’ambulanza e in collegamento con le centrali refertanti. Questa novità rappresenta un passo avanti fondamentale nella rapidità di intervento e nella qualità delle cure, migliorando significativamente le possibilità di salvare vite umane. La tecnologia all’avanguardia si conferma un alleato prezioso nella lotta contro le emergenze cardiache.

Da alcuni giorni è disponibile, nei centri aziendali della cardiologia e dell'emodinamica dell'ASL Salerno, una nuova tecnologia che consente ai professionisti di poter visionare da remoto e in tempo reale, direttamente in connessione con la rete del 118, gli esami ECG refertati dalle centrali refertanti per i pazienti con sospetto infarto (IMA). Questa nuova procedura, supportata dalla tecnologia voluta dal Direttore Generale ing. Gennaro Sosto, permette ai professionisti che compongono la rete tempo-dipendente dell'Azienda della provincia di Salerno diretta dal dr. Antonello D'Andrea, di poter avere un quadro diagnostico anticipato e di accorciare i tempi della diagnosi per il trattamento dei pazienti STEMI e NSTEMI trasportati in ambulanza.

