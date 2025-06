Ecco quando arriveranno Material 3 Expressive e modalità desktop di Android 16 sui Pixel

Se sei curioso di scoprire quando Android 16 porterà le novità più attese sui dispositivi Pixel, sei nel posto giusto! Dopo il primo rilascio che ha lasciato alcuni utenti in attesa, ora emergono dettagli su quando arriveranno Material 3 Expressive e la modalità desktop. Preparati a scoprire tutte le date e i dettagli di questo entusiasmante aggiornamento, che trasformerà il modo di usare il tuo smartphone. Continua a leggere per non perdere nessuna novità!

Il primo rilascio di Android 16 non ha portato sui Pixel la nuova interfaccia e la modalità desktop: ecco quando verranno rilasciate. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - Ecco quando arriveranno Material 3 Expressive e modalità desktop di Android 16 sui Pixel

