Ecco perché il dattero è definito il frutto più curativo

Scoprite il segreto di uno dei frutti più curativi al mondo: il dattero. Ricco di vitamine, ferro e energia, questo dono della natura non solo soddisfa il palato, ma supporta anche la nostra salute in modo sorprendente. Anche in piccole quantità, è un alleato prezioso per il benessere quotidiano. Ma quali sono esattamente i benefici che rendono il dattero così speciale? Continue a leggere per scoprirlo.

I datteri sono fra i frutti più curativi al mondo, date le enormi quantità di proprietà terapeutiche presenti al loro interno. Pur mangiandone piccole quantità, saziano molto. Sono ricchi di vitamine e costituiscono una fonte d’energia per il nostro metabolismo. Contengono grandi quantità di ferro. Infatti, generalmente, a coloro che hanno una carenza di tale . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Se ne parla anche su altri siti

Ecco perché il dattero è definito il frutto più curativo.

I datteri fanno ingrassare: ecco i loro valori nutrizionali - Dattero è il nome che con cui viene solitamente chiamato il frutto della palma Phoenix Dactylifera.

Datteri: ecco perchè dovresti inserirli nella dieta - Attenzione però alla quantità: essendo un frutto molto zuccherino e calorico, è bene consumarlo con moderazione.