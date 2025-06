Ecco l' inciviltà dei palermitani che non fanno la differenziata e insozzano viale Strasburgo

L'inciviltà dei palermitani che ignorano la raccolta differenziata e deturpano Viale Strasburgo è ormai evidente. Siamo al confine tra una zona curata e l'abbandono, dove nonostante gli sforzi di RAP, il degrado persiste. È ora di riflettere sull'importanza di rispettare l'ambiente e di agire collettivamente per restituire dignità a questi spazi. La soluzione parte da ciascuno di noi, perché il cambiamento si costruisce insieme.

