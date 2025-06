Ecco l’estate che tempo farà? | Temperature sopra la media sarà tra le più calde di sempre

L’estate 2024 si preannuncia come una delle più calde degli ultimi tempi, con temperature che sopra la media e condizioni climatiche che attireranno l’attenzione di tutti. Ma cosa ci riserva il meteo nelle Marche? Siamo pronti a vivere una stagione estiva intensa, ma con qualche speranza di un equilibrio migliore rispetto agli anni passati. Scopriamo insieme le tendenze e i consigli per affrontare al meglio questa imminente stagione calda.

Che tempo farà nell'estate ormai alle porte? Ecco, con l'avvicinarsi della stagione estiva cresce l'attenzione rispetto alle condizioni meteo che interesseranno il territorio marchigiano nei prossimi tre mesi. Va detto che lo scenario sembra sostanzialmente in linea con gli ultimi anni: caldo intenso, ma leggermente meno estremo rispetto al recente passato, e una disponibilità idrica migliore in partenza, anche se la siccità resta pur sempre una minaccia concreta. Massimiliano Fazzini, climatologo e meteorologo, che estate ci aspetta nelle Marche? "Come ogni previsione di carattere stagionale, parliamo di tendenze e non di certezze.