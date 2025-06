Ecco le letture senza barriere in biblioteca

Domani alle 15.30, la Biblioteca San Giorgio apre le porte a un’esperienza unica: due libri accessibili nella lingua dei segni italiana e uno dedicato ai cani addestrati per aiutare persone con disabilità. Un’occasione imperdibile per scoprire come la lettura possa superare ogni barriera e promuovere inclusione. Non mancate all’appuntamento nell’auditorium Terzani, nel quadro del Progetto Insieme per comunicare meglio. La cultura si fa accessibile e inclusiva, perché insieme possiamo fare la differenza.

Due libri accessibili nella lingua dei segni italiana e uno sui cani addestrati per aiutare persone con disabilità. Saranno presentati domani alle 15.30 nell’auditorium Terzani della Biblioteca San Giorgio, nell’ambito del Progetto Insieme per comunicare meglio. Si tratta di Rosso Malpelo di Giovanni Verga, L’isola di Martha e La coscienza del cane. Testo educativo e formativo sull’etologia del cane ausiliario per persone sorde e su disabilità diverse dalla cecità, tramite il metodo Cane Rispetta le Eguaglianze Tornando Animale, di Rachele Carrera, Paola Castelletti e Riccardo Arcioni. Alla presentazione interverranno Laura Birtolo, presidente dell’Associazione duepunti Aps, e gli autori Riccardo Arcioni, Rachele Carrera, Paola Castelletti e Fiorinda Pino. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ecco le letture senza barriere in biblioteca

