Ecco la scuola che cambierà il volto dell’istruzione: un percorso tra tradizione e innovazione, con il ritorno del latino fin dalla seconda media, coding alle elementari, poesie a memoria e un curricolo più inclusivo e rigoroso. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) ha appena presentato le Nuove Indicazioni Nazionali, una guida essenziale per preparare i nostri giovani alle sfide del futuro, mantenendo vive le radici culturali. È il momento di scoprire cosa ci aspetta!

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) ha trasmesso al Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione (CNPI) la bozza delle Nuove Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo (elementari e medie). Il testo, più breve e meno tecnico rispetto al passato, punta a una scuola più rigorosa, inclusiva e moderna, coniugando tradizione e innovazione. Tra le novità principali: il ritorno del latino dalla seconda media, l’introduzione dell’ informatica già alle elementari, il potenziamento dell’inglese, il rilancio della geografia e della storia europea, e l’inserimento dell’ educazione al rispetto della donna nell’ambito dell’Educazione civica. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Ecco la scuola che verrà: latino dalla seconda media, coding alle elementari e poesie a memoria

