Ecco il cinema del deserto Una serata per aiutare a fare un pozzo in Niger

ecco il cinema del deserto, una serata speciale per unire divertimento e solidarietà. Tra le vigne della collina cesenate, gustando ottimi vini e stuzzichini preparati dalle Cucine Popolari, potrai goderti un film coinvolgente mentre contribuisci a costruire un pozzo in Niger. Un’occasione unica per vivere un’esperienza indimenticabile, dove arte, modernità e tradizione si incontrano per fare del bene. Ti aspettiamo sabato 14 giugno, alle 18.30, a Podere Palazzo.

Una serata da trascorrere al fresco tra le vigne della collina cesenate degustando buon vino, stuzzicando cibi solidali preparati dalle Cucine Popolari, guardando un bel film e facendo del bene a chi vive tra mille problemi in Africa. L’evento si svolgerà sabato prossimo, 14 giugno dalle 18.30 a Podere Palazzo, in via Madonna dell’Olivo 6455 a Cesena, dove arte, modernità e tradizione si incontrano per offrire una serata speciale dove ‘Cinéma du Desert’ approderà portando la magia della settima arte con un camion che in inverno porta il cinema nel cuore del deserto e nei villaggi dell’Africa. Questo progetto nasce dall’idea di diffondere la cultura cinematografica in ambienti diversi, offrendo un’esperienza coinvolgente e accessibile a tutti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ecco il cinema del deserto. Una serata per aiutare a fare un pozzo in Niger

