Ecco chi sono i due alpinisti ritrovati morti sul Monviso | i parenti avevano lanciato l’allarme della scomparsa

Due alpinisti sono stati ritrovati morti sulla parete nord del Monviso. Si tratta, come riporta il Corriere della sera, di Michele Bruzzone di Cengio (provincia di Savona), titolare della pizzeria "Conca d'Oro" a Rocchetta di Cengio e della 33enne Daniela Colocci, carabiniere brigadiere in servizio a Varazze (provincia di Savona) da un anno e originaria di Ascoli Piceno. L'allarme era stato lanciato martedì sera intorno alle 22 dai familiari che non avevano piĂą ricevuto notizie dei due dal giorno prima. I due alpinisti ritrovati morti sul Monviso. I due scalatori erano partiti lunedì con l'intenzione di raggiungere il bivacco Villata, da cui sarebbero partiti nella notte di martedì per arrivare al Canale Coolidge, che percorre il versante settentrionale della montagna dove sono stati ritrovati i corpi.