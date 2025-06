EA FC 25 Evoluzione Taglio E Giro Lista Giocatori Ed Obiettivi

Scopri come potenziare i tuoi giocatori in EA FC 25 grazie alla nuova evoluzione Taglio e Giro! Questa funzionalità permette di trasformare le carte speciali dei tuoi atleti preferiti raggiungendo obiettivi specifici nell’area dedicata, migliorando così le performance della tua squadra. Ricorda, i requisiti si sbloccano entro le 19:00 di mercoledì 25 giugno, quindi non perdere tempo. In calce trovi la lista delle carte più performanti per questa evoluzione!

L’ evoluzione Taglio E Giro è disponibile in EA FC 25. Potete evolvere la carta speciale, del giocatore che soddisfa i requisiti, per la modalità Ultimate Team completando gli obiettivi presenti nell’area dedicata. I requisiti dell’evoluzione possono essere sbloccati accedendo ad UT entro le 19:00 di mercoledi 25 giugno. In calce alla notizia potete consultare la lista delle carte migliori che possono essere inserite nell’evoluzione Taglio E Giro. Completando l’evoluzione riceverete una carta con importanti boost sia alle statistiche che all’overall che potrebbe rinforzare la vostra squadra e che vi aiuterà a competere in modo più agevole sia nelle partite delle Division Rivals che nelle Finali della Champions Weekend League. 🔗 Leggi su Fifaultimateteam.it © Fifaultimateteam.it - EA FC 25 Evoluzione Taglio E Giro Lista Giocatori Ed Obiettivi

