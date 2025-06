È veramente un Revenge Dress quello di Dakota Johnson firmato Nensi Dojaka?

Il dress di Dakota si trasforma così in un simbolo potente di rinascita e determinazione, un vero e proprio messaggio di indipendenza dopo una lunga storia d’amore. Con il suo stile audace firmato Nensi Dojaka, la star dimostra che a volte, la moda può parlare più delle parole: un outfit che incarna forza e libertà, lasciando tutti senza fiato. Un vero e proprio revenge dress che segna una nuova fase della sua vita.

I rumors sono sempre e solo rumors, ma questa volta sembrano aver azzeccato: pare, infatti, che la relazione tra Dakota Johnson e il cantante Chris Martin, durata ben otto anni, sia giunta al capolinea. E i più attenti l'avranno capito dal suo look, che negli ultimi tempi sembra essere un vero e proprio tentativo di riaffermazione ed emancipazione. Per questo in molti l'hanno soprannominato il Revenge Dress di Dakota Johnson. Il dress di Dakota Johnson by Nensi Dojaka è una rivincita. Si tratta di un pezzo molto molto raffinato scelto dalla sua stylist Kate Young. L'attrice è stata infatti avvistata a New York con indosso l'abito per la puntata di Late Night with Seth Meyers, dove è stata ospite.

