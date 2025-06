È sulla bocca di tutti ma cos' è il cosiddetto trattamento viso allo sperma di salmone? Un' esperta risponde

Il trattamento viso allo sperma di salmone sta attirando l'attenzione di celebrity come Jennifer Aniston e Kim Kardashian, suscitando curiosità e dibattiti. Ma di cosa si tratta realmente? È un metodo innovativo o solo una trovata mediatica? In questo articolo, un’esperta ci spiega tutto: benefici, effetti collaterali e controindicazioni di questa tendenza che sta facendo parlare di sé nel mondo della skincare._scopri di più sulla verità dietro questa strana moda di bellezza._

H a suscitato parecchia curiosità Jennifer Aniston quando, al programma tv Jenny Kimmel Live!, ha dichiarato di aver provato il trattamento viso allo sperma di salmone. Così anche Kris Jenner, e la figlia Kim Kardashian. Ma di cosa si parla e a cosa serve? Effetti e controindicazioni. Jamie Lee Curtis: «I filler stanno spazzando via generazioni di bellezza» X Leggi anche › Cos’è l’effetto “butterfly” in skincare? Sperma di salmone, dalla Corea alla medicina rigenerativa. Inutile dire che, come tante innovazioni in campo cosmetico, anche l’ormai celebre sperma di salmone viene dalla Corea, dove si è diffuso soprattutto nella medicina estetica locale. 🔗 Leggi su Iodonna.it