È Sempre Cartabianca pure la Francini irride la sinistra

Sempre Cartabianca, tra ospiti di spicco e dibattiti accesi, si conferma come palco di confronto e pensiero critico. Chiara Francini, durante la presentazione del suo nuovo libro, ha affrontato il tema del dissenso, sottolineando come in Italia questa forma di disobbedienza venga spesso repressa, anche se non sempre apertamente. La sua riflessione invita a riflettere sulle dinamiche di libertà e censura nel nostro paese.

A¬† √ą Sempre Cartabianca √® stata ospite Chiara Francini, insieme a Mauro Corona ed Enzo Iacchetti. L'attrice toscana, in occasione della presentazione del suo nuovo libro Le querce non fanno limoni, √® stata invitata dalla conduttrice di Rete 4 Bianca Berlinguer a parlare del tema del¬†dissenso. La Francini ha spiegato che in effetti questa forma di disobbedienza ogni tanto viene repressa. Ma ha aggiunto che in Italia non √® esercitata nelle forme corrette. Anzi, molto spesso il dissenso non √® altro che pregiudizio mascherato da spirito democratico. "In tutto il mio romanzo c'√® la fortissima necessit√† del dissenso - ha spiegato Chiara Francini ai telespettatori di Rete 4 -. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it ¬© Liberoquotidiano.it - √ą Sempre Cartabianca, pure la Francini irride la sinistra

