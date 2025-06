E se fosse tua figlia o tuo figlio? domenica il 15 giugno continua la protesta di Una voce per Gaza

E se fosse tua figlia o tuo figlio a vivere in quella terra di guerra e sofferenza? Domenica 15 giugno, “Una Voce per Gaza” torna a scuotere le coscienze con una manifestazione pacifica e determinata. Un appello all’umanità per fermare il dolore e promuovere la pace: perché ogni vita conta, e nessuno merita di vivere nell’ombra della violenza. Perché si faccia sentire la voce di chi non ha più voce.

«E se fosse tua figlia o tuo figlio?»: dopo il presidio di martedì 10 giugno in piazzetta Mercanti (nelle foto) nuova manifestazione domenica 15 giugno di “una voce per Gaza”, «gruppo apartitico e non schierato politicamente di cittadine e cittadini - scrivono - in allarme per la violenza ed. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - «E se fosse tua figlia o tuo figlio?», domenica il 15 giugno continua la protesta di “Una voce per Gaza”

In questa notizia si parla di: giugno - fosse - figlia - figlio

Referendum 8-9 giugno, il pianto di Landini: “Obiettivo non raggiunto, ma sapevamo fosse difficile, non è un giorno di festa” – VIDEO - Il referendum del 8-9 giugno, un'occasione cruciale per riformare appalti, sicurezza e precarietà, ha suscitato grande attesa e passione tra i cittadini.

Ne parlano su altre fonti

«E se fosse tua figlia o tuo figlio?», domenica il 15 giugno continua la protesta di “Una voce per Gaza”; Due fratelli fermati nel napoletano per l'omicidio del padre; Martina Carbonaro, la madre di Alessio Tucci: «Deve pagare, Martina per me era una figlia».

Biella, maltratta le figlie con docce gelate e prese per il collo dopo la separazione dal marito. Lei: «Falso, andiamo d'accordo» - La donna, 46 anni, andrà a processo perché ha rifiutato la richiesta di patteggiamento chiesta dal suo avvocato ...