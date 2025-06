È morto Chris Robinson l’attore di General Hospital e Beautiful aveva 86 anni

Addio a Chris Robinson, iconico interprete di “General Hospital” e “Beautiful”, scomparso all’età di 86 anni nel sonno presso il suo ranch in Arizona. La sua carriera ha incantato generazioni di appassionati, lasciando un’impronta indelebile nel mondo delle soap opera. La sua scomparsa rappresenta una grande perdita per il panorama televisivo, ma il suo ricordo vivrà per sempre. Continua a leggere per scoprire di più sulla sua straordinaria vita e carriera.

