E’ morto Brian Wilson leader dei Beach Boys Con la sua musica ispirò la scena surf californiana

New York, 11 giugno 2025 - E' morto Brian Wilson, co-fondatore dei Beach Boys. Il cantante della leggendaria band californiana aveva 82 anni. Il triste annuncio è stato fatto dalla famiglia senza fornire immediate ulteriori informazioni. Wilson, con i Beach Boys, è stato il promotore della scena surf californiana. La loro musica faceva concorrenza ai Beatles e sono considerati una delle band con più vendite in assoluto con più di 150 milioni di dischi. Hanno influenzato una generazione di giovani americani e la band è stato oggetto di numerosi libri, scritti, saggi e ricerche. Con 36 singoli nella top 40 delle classifiche americane, un record una band statunitense, hanno ottenuto quattro singoli in cima all'hit parade. 🔗 Leggi su Quotidiano.net