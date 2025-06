È morto Brian Wilson genio visionario che fondò i Beach Boys | aveva 82 anni | Perchè Pet Sounds è il miglior album di sempre

Brian Wilson, il genio visionario che ha rivoluzionato la musica con i Beach Boys, ci lascia all’età di 82 anni. Celebrato per capolavori come "Pet Sounds", considerato il miglior album di sempre, Wilson ha segnato generazioni con la sua creatività. Purtroppo, negli ultimi anni ha affrontato una dura battaglia contro la demenza senile, sotto tutela dopo la perdita della moglie. La sua musica e il suo spirito vivranno per sempre.

Il grande musicista soffriva da tempo di demenza senile, era finito sotto tutela dei suoi agenti dopo la morte della moglie. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - È morto Brian Wilson, genio visionario che fondò i Beach Boys: aveva 82 anni | «Perchè Pet Sounds è il miglior album di sempre»

In questa notizia si parla di: morto - brian - wilson - genio

E' morto Brian Wilson, co-fondatore dei Beach Boys - È con grande tristezza che apprendiamo della scomparsa di Brian Wilson, leggendario co-fondatore dei Beach Boys, all’età di 82 anni.

È morto Brian Wilson, il genio visionario che fondò i Beach Boys: aveva 82 anni Partecipa alla discussione

Cosa riportano altre fonti

È morto Brian Wilson, gigante della musica e co-fondatore dei Beach Boys; È morto Brian Wilson, fondatore dei Beach Boys; Brian Wilson, il vero genio dei Beach Boys, è morto a 82 anni.