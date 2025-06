È morto Brian Wilson fondatore e principale autore dei Beach Boys

Il mondo della musica piange la perdita di Brian Wilson, genio e anima dei Beach Boys, scomparso a quasi 83 anni. Artista rivoluzionario e compositore di successi intramontabili come "Good Vibrations" e "California Girls", ha influenzato generazioni intere. La sua creatività senza confini ha plasmato il sound delle coste californiane e oltre. La sua eredità musicale resterà per sempre un tributo alla sua straordinaria visione artistica, lasciando un vuoto incolmabile nel cuore degli appassionati.

Lutto nel mondo della musica: è morto a quasi 83 anni Brian Wilson, fondatore e principale autore dei Beach Boys. Considerato da molti critici musicali uno dei più grandi geni della storia della musica, nel corso della sua carriera ha scritto (o co-scritto) successi come Surfin’ Safari, Surfin’ USA, Little Deuce Coupe, I Get Around, Good Vibrations e California Girls. Formò da adolescente la band – inizialmente chiamata Pendletones – con i fratelli Dennis e Carl, il cugino Mike Love e l’amico del liceo Al Jardine. Risale al 1966 la pubblicazione del capolavoro della band californiana, l’album Pet Sounds. 🔗 Leggi su Lettera43.it