E’ morto Brian Wilson fondatore dei Beach Boys

La musica perde oggi una vera leggenda: Brian Wilson, geniale fondatore dei Beach Boys, ci ha lasciato. Celebrato per le sue innovazioni armoniche e il talento di songwriter, ha rivoluzionato la scena musicale degli anni '60 con capolavori senza tempo come "Pet Sounds". La sua influenza resterà indelebile nel cuore di tutti gli amanti della musica. La sua eredità vivrà per sempre, ispirando le future generazioni.

ROMA (ITALPRESS) – . Il prossimo 20 giugno avrebbe compiuto 83 anni. La sua scomparsa è stata annunciata dalla famiglia sui social. Celebre per il suo uso unico delle armonie vocali, il suo personale stile di scrittura dei testi e il perfezionismo da studio, con la band californiana dei Beach Boys ha scritto pagine di storia della musica statunitense, con album capolavoro negli anni 60 come Pet Sounds e Good Vibrations. – Foto IPA Agency – (ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: beach - boys - morto - brian

E' morto Brian Wilson, co-fondatore dei Beach Boys - È con grande tristezza che apprendiamo della scomparsa di Brian Wilson, leggendario co-fondatore dei Beach Boys, all’età di 82 anni.

Addio a Brian Wilson, il fondatore dei Beach Boys è morto a 82 anni Vai su Facebook

Addio a Brian Wilson, il fondatore dei Beach Boys è morto a 82 anni Vai su X

E' morto Brian Wilson, co-fondatore dei Beach Boys; E' morto Brian Wilson, il frontman dei Beach Boys; Morto Brian Wilson, fondatore dei Beach Boys.

Addio a Brian Wilson, genio fragile dei Beach Boys vanityfair.it scrive: È morto a 82 anni il musicista che ha trasformato il pop californiano in un sogno orchestrale.